Destan’ın Balamir’i Teoman Kumbaracıbaşı eski sevgilisi bakın kim! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem'in yıldızıyla evlilik yolundayken...
Destan'ın Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı eski sevgilisi kendisinden de ünlüymüş! Teoman Kumbaracıbaşı, başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da Balamir Beg karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Canlandırdığı karakterin son bölümde tahta çıkması üzerine gündem olan Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı da merak konusu oldu. Kuruluş Osman, Kördüğüm, Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol alan Kumbaracıbaşı'nın özellikle özel hayatı merak edildi. Kumbaracıbaşı'nın bir dönem Muhteşem Yüzyıl Kösem'in yıldız oyuncusuyla sevgili olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Teoman Kumbaracıbaşı'nın evlilik yolundayken ayrılık kararı aldığı eski sevgilisi...
25.01.2022 20:46
- Son Güncelleme: 25.01.2022 20:46
Kuruluş Osman, Kördüğüm, Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol alan Teoman Kumbaracıbaşı, son olarak Destan dizisinde canlandırdığı Balamir Beg karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Canlandırdığı karakterin son bölümde tahta çıkması üzerine gündem olan Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı da merak konusu oldu.