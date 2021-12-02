Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar'ın sevgilisi de o ünlü oyuncu çıktı! Boşandıktan sonra aşkı onda bulmuştu
Daha ilk bölümüyle atv ekranlarının fenomeni haline gelen, başrolünde Ebru Şahin'in yer aldığı, oyuncu kadrosunda Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan gibi isimleri bulunduran Destan'ı ilk bölümüyle izleyici bağrına bastı. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Alpagu Han'a hayat veren usta oyuncu Selim Bayraktar. Selim Bayraktar hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. O da hepimizin ekranlardan tanıdığı bir isim.
Adı gibi destansı bir hikayeden, mitten esinlenilen ve 8. yüzyıl şartlarındaki yaşantıdan konu edinilen, atv'nin yeni bombası Destan, ilk bölümüyle reytinglerin zirvesine yerleşti. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da ses getiren cinsten. Alpagu Han karakterine hayat veren oyuncu Selim Bayraktar hakkındaki bilgiler merak ediliyor.
Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu.
Irak ordusuna katılmamak için ailesi ile birlikte çocuk yaşında Türkiye'ye kaçtı. Dört yıl Eskişehir'de yaşadı. Ortaokulu Eskişehir'de tamamladı. Sonra Antalya'ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı. Mezun olduğunda hemen ataması yapılamadığından bir yıl "Paris Sirki" adlı sirkte palyaço olarak çalıştı. Yurtdışı turnelerinde bulundu. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulundu. Askerlik görevinin ardından Devlet Tiyatrosu sınav açtı. Sınavı kazanan Selim Bayraktar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2007 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndan Antalya Devlet Tiyatrosu'na atandı.
2012 yılına gelindiğinde ekranlarda fırtınalar estiren ve reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Halit Ergenç, Selma Ergeç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Okan Yalabık ve pek çok oyuncu ile birlikte rol aldı. Canlandırdığı Sümbül Ağa rolü ile yıldızı parlayan Selim Bayraktar, 2014 yılında Aşk Sana Benzer isimli filmde Aykut karakterini canlandırdı.
14 yıllık eşi Bihter Bayraktar'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selim Bayraktar'ın sevgilisi bakın kim çıktı. İşte başta Selim Bayraktar olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.