Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesinin güzelliği kızını solladı geçti! Güzellik genetik! Cedi Osman'ın kayınvalidesi...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesinin güzelliği sosyal medyayı salladı, başarılı oyuncunun hayranları, "Hem sempatikliğini hem de güzelliğini annesinden almış" yorumları yaptı. Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Destan dizisinde savaşçı bir kadını canlandırıyor. Edip Tepeli ile başrol paylaşan Ebru Şahin, sadece rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla da ilgi çeken isimler arasında. Cedi Osman ile evlilik yolunda emin adımlarla gelişen Şahin'in ailesi merakk ediliyordu. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.
HEM SEMPATİK HEM GÜZEL
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesinin güzelliği sosyal medyayı salladı, "Hem sempatikliğini hem de güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. Atv'nin tanıtım ve ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Destan'da Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin sosyal medya gündeminde.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
DESTAN İKİNCİ BÖLÜM
Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar. Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır. Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir. Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.
Özel hayatıyla da dikkat çeken Ebru Şahin'in annesini görenler hayran kaldı. İşte başta Ebru Şahin'in annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...