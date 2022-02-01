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Haberler Magazin Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesinin güzelliği sosyal medyayı salladı, başarılı oyuncunun hayranları, "Hem sempatikliğini hem de güzelliğini annesinden almış" yorumları yaptı. Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Destan dizisinde savaşçı bir kadını canlandırıyor. Edip Tepeli ile başrol paylaşan Ebru Şahin, sadece rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla da ilgi çeken isimler arasında.Ancak tüm bunlara rağmen Ebru Şahin'i daha önce hiç böyle görmediniz desek? Ebru Şahin'in bebeklik fotoğrafı sizi çok şaşırtacak.

01.02.2022 12:33 - Son Güncelleme: 01.02.2022 12:33
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...

Son dönemin en popüler oyuncularından biri Ebru Şahin. Gerek rol aldığı Destan dizisi gerekse basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ebru Şahin hakkında her detay merak ediliyor.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...

Hercai'yle birlikte kariyerinin zirvesine çıkan Ebru Şahin'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı desek yanlış olmaz. Şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiren Ebru Şahin çok tatlı bir kız çocuğuymuş. İşte başta Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...

ESRA BİLGİÇ

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...
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