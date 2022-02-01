Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'i daha önce böyle gören çıkmadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş Ebru Şahin...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesinin güzelliği sosyal medyayı salladı, başarılı oyuncunun hayranları, "Hem sempatikliğini hem de güzelliğini annesinden almış" yorumları yaptı. Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Destan dizisinde savaşçı bir kadını canlandırıyor. Edip Tepeli ile başrol paylaşan Ebru Şahin, sadece rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla da ilgi çeken isimler arasında.Ancak tüm bunlara rağmen Ebru Şahin'i daha önce hiç böyle görmediniz desek? Ebru Şahin'in bebeklik fotoğrafı sizi çok şaşırtacak.
01.02.2022 12:33
- Son Güncelleme: 01.02.2022 12:33