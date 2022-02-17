Vav TV İzle
Haberler Magazin Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den çok özel itiraflar 'aşk biter' Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la nikah masasına oturacaktı

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den çok özel itiraflar 'aşk biter' Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la nikah masasına oturacaktı

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya gündeminde. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteri ile sevenlerini ekran başına kilitleyen Ebru Şahin'in özel hayatı hakkında birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Bir dergiye röportaj veren Şahin," Aşk geliştiğinde değil ama başka bir şeye dönüştüğünde biter" çıkışıyla dikkat çekti.

17.02.2022 22:41 - Son Güncelleme: 17.02.2022 22:41
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den çok özel itiraflar ’aşk biter’ Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la nikah masasına oturacaktı

ATV'de ekrana getirilen Destan dizisinde hayat verdiği Akkız karakteri ile adından söz ettiren Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın 2022 yılında evleneceği konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den çok özel itiraflar ’aşk biter’ Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la nikah masasına oturacaktı

Ebru Şahin atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisiyle göz doldururken, Cedi Osman da Clevaland Cavaliers formasıyla NBA performansıyla adından söz ettiriyor.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den çok özel itiraflar ’aşk biter’ Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la nikah masasına oturacaktı

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile yaz ayında evleneceği konuşulan Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den çok özel itiraflar ’aşk biter’ Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la nikah masasına oturacaktı

"GÜZELLİK ÜZERİNDEN STATÜ KAZANMAK DOĞRU DEĞİL"

Güzelliğe dair açıklamalarda bulunan Şahin, "Güzellik herkese göre değişen bir kavram ve bazı roller için önemli olabilir ama çok güzel birini rol yapamadığı zaman kaç kişi hisseder?

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den çok özel itiraflar ’aşk biter’ Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la nikah masasına oturacaktı

Elbette kendimize bakmamız da gerekiyor hayatımız ve oyunculuğumuzun gerektirdiği şekilde ama kimse kimseye sadece güzellik üzerinden oyunculukta veya gerçek hayatta bir statü kazandırmamalı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA