Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin sabahları ayrı güzel! “Böyle uyandık” dedi ev halini paylaştı bir kez daha kendine hayran bıraktı
Destan'ın yıldızı Ebru Şahin sabahları ayrı güzel! Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, evde halini takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Bu sabah böyle uyandık" notunu düşen Şahin, takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Ebru Şahin'in ev hali...
30.10.2021 19:20
- Son Güncelleme: 30.10.2021 19:20
Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yakalayan Ebru Şahin, şimdilerde Edip Tepeli ile başrolünü paylaştığı Destan dizisiyle ekranlara dönmeyi hazırlanıyor.
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra Cedi Osman ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olan Şahin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.