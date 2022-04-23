RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'da Edip Tepeli ve Selim Bayraktar ile başrolü üslenen ve Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuldu. Düzenli olarak spor yapan Ebru Şahin, ayna karşısında verdiği pozda karın kaslarıyla dikkat çekti. Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Fahriye Evcen detayı dikkat çekti. İşte güzel oyuncu Ebru Şahin'in beğeni yağmuruna tutulan o pozları...

23.04.2022 01:51 - Son Güncelleme: 23.04.2022 01:51
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti

ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti

Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra Cedi Osman ile sürdürdüğü mutlu birliktelikle de dikkat çekti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, özellikle romantik pozlarıyla çok konuşuldu.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti

Ebru Şahin, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahin, ayna karşısında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da hızla yayılarak binlerce beğeni aldı.

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