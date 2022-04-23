Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! Cedi Osman’ın biricik aşkı güzelliğiyle büyüledi! Fahriye Evcen detayı şoke etti
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ortalığı yıktı geçti! ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'da Edip Tepeli ve Selim Bayraktar ile başrolü üslenen ve Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuldu. Düzenli olarak spor yapan Ebru Şahin, ayna karşısında verdiği pozda karın kaslarıyla dikkat çekti. Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Fahriye Evcen detayı dikkat çekti. İşte güzel oyuncu Ebru Şahin'in beğeni yağmuruna tutulan o pozları...
23.04.2022 01:51 - Son Güncelleme: 23.04.2022 01:51
ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi.