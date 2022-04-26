Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek... 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin şimdilerde Destan dizisinde canlandırdığı karakter ile milyonları ekran başına kilitliyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapmaya başlayan Ebru Şahin için heyecanlı günler başladı. Ünlü ikili, çifte düğün yapmaya karar verdi. İşte detaylar...
26.04.2022 11:37 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:48
'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapmaya başladı.
AMERİKA'DA DÜĞÜN
Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturacak. Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki, Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı Çeşme'de yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak.