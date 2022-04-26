Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman’dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

AMERİKA'DA DÜĞÜN

Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturacak. Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki, Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı Çeşme'de yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak.