RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek... 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin şimdilerde Destan dizisinde canlandırdığı karakter ile milyonları ekran başına kilitliyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapmaya başlayan Ebru Şahin için heyecanlı günler başladı. Ünlü ikili, çifte düğün yapmaya karar verdi. İşte detaylar...

26.04.2022 11:37 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:48
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman’dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek! Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan çifte müjde geldi.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman’dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapmaya başladı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman’dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

AMERİKA'DA DÜĞÜN

Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturacak. Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki, Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı Çeşme'de yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman’dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı'da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri, yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman’dan çifte müjde geldi! Gözde ikilinin hayranları bu habere çok sevinecek

CEDİ VE EBRU'NUN BOY FARKI...

Ünlü çiftin boy farkı her daim merak konusu. Biz de sizler için merak edilen ünlülerin boy farklarını derledik.

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