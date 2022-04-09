Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin “her şeyim” dediği Cedi Osman’ın doğum gününü böyle kutladı! İlk yorum İsmail Hacıoğlu’ndan!
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin sevgilisiyle kumsal pozlarını paylaştı! Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, evlilik kararı aldığı sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Cedi Osman'ın tek çekilmiş fotoğraflarını ve sevgilisiyle verdiği kumsal pozlarını Instagram'da peş peşe yayınlayan Şahin, paylaşımının altına düştüğü notla da dikkat çekti. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...
09.04.2022 00:39 - Son Güncelleme: 09.04.2022 01:07
Destan'da Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, oyunculuğunun yanı sıra Cedi Osman ile sürdürdüğü mutlu birlikteliğiyle de sık sık gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu, evlilik kararı aldığı sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Şahin, Cedi Osman'ın tek çekilmiş fotoğraflarını ve sevgilisiyle verdiği kumsal pozlarını Instagram'da peş peşe yayınladı.