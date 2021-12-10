Vav TV İzle
Haberler Magazin Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, şimdilerde Destan ile izleyici karşısına çıkıyor. Atv'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran Şahin, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran Şahin, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...

10.12.2021 22:58 - Son Güncelleme: 10.12.2021 22:58
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu

Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu

Güzel oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım da Şahin bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncu için "Daha güzelini görmedim", "Doğal güzellik", "Harikasın Akkız" yorumlarında bulundu.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Ebru Şahin, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.

SON DAKİKA