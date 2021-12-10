Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Cedi Osman’ın biricik aşkı cesaretini yine cesaretini konuşturdu
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, şimdilerde Destan ile izleyici karşısına çıkıyor. Atv'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran Şahin, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran Şahin, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...
10.12.2021 22:58
- Son Güncelleme: 10.12.2021 22:58
Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.