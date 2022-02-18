Vav TV İzle
Haberler Magazin Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin 'aşk biter' dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlenecek olan Ebru...

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin 'aşk biter' dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlenecek olan Ebru...

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya gündeminde. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteri ile sevenlerini ekran başına kilitleyen Ebru Şahin'in özel hayatı hakkında birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Bir dergiye röportaj veren Şahin," Aşk geliştiğinde değil ama başka bir şeye dönüştüğünde biter" çıkışıyla dikkat çekti.

18.02.2022 09:11 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:12
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ’aşk biter’ dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la evlenecek olan Ebru...

ATV'de ekrana getirilen Destan dizisinde hayat verdiği Akkız karakteri ile adından söz ettiren Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın 2022 yılında evleneceği konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ’aşk biter’ dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la evlenecek olan Ebru...

Ebru Şahin atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisiyle göz doldururken, Cedi Osman da Clevaland Cavaliers formasıyla NBA performansıyla adından söz ettiriyor.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ’aşk biter’ dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la evlenecek olan Ebru...

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile yaz ayında evleneceği konuşulan Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ’aşk biter’ dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la evlenecek olan Ebru...

"GÜZELLİK ÜZERİNDEN STATÜ KAZANMAK DOĞRU DEĞİL"

Güzelliğe dair açıklamalarda bulunan Şahin, "Güzellik herkese göre değişen bir kavram ve bazı roller için önemli olabilir ama çok güzel birini rol yapamadığı zaman kaç kişi hisseder?

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ’aşk biter’ dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la evlenecek olan Ebru...

Elbette kendimize bakmamız da gerekiyor hayatımız ve oyunculuğumuzun gerektirdiği şekilde ama kimse kimseye sadece güzellik üzerinden oyunculukta veya gerçek hayatta bir statü kazandırmamalı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA