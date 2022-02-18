Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin 'aşk biter' dedi itirafları sıra sıra dizdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlenecek olan Ebru...
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya gündeminde. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteri ile sevenlerini ekran başına kilitleyen Ebru Şahin'in özel hayatı hakkında birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Bir dergiye röportaj veren Şahin," Aşk geliştiğinde değil ama başka bir şeye dönüştüğünde biter" çıkışıyla dikkat çekti.
18.02.2022 09:11 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:12
Ebru Şahin atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisiyle göz doldururken, Cedi Osman da Clevaland Cavaliers formasıyla NBA performansıyla adından söz ettiriyor.
Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile yaz ayında evleneceği konuşulan Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi.