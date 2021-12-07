Destan dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli’nin eşi bakın hangi oyuncu! Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı annesi de çok ünlü bir isim

Oyuncu Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteri ile hafızalara kazındı. Güzel oyuncunun annesi de çok başarılı bir oyuncu. İşte başta Edip Tepeli olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...