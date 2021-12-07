Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli'nin eşi bakın hangi oyuncu! Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı annesi de çok ünlü bir isim
Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli'nin eşi bakın hangi oyuncu! Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı güzel oyuncu, annesi de çok ünlü bir isim... Atv'nin 3. bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizisi Destan oyuncu kadrosunda yer alan başrol oyuncularından Edip Tepeli, canlandırdığı Batuga karakteri ile milyonları ekran başına kilitliyor. Sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Edip Tepeli'nin ailesi merak ediliyor. Tepeli'nin eşi de en az kendisi kadar ünlü ve başarılı bir oyuncu....
07.12.2021 16:39
- Son Güncelleme: 07.12.2021 16:50
Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli'nin eşi bakın hangi oyuncu! Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınmıştı, güzel oyuncunun annesi de çok ünlü bir isim...
Dzide Batuga karakterine hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.
Oyuncu Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteri ile hafızalara kazındı. Güzel oyuncunun annesi de çok başarılı bir oyuncu. İşte başta Edip Tepeli olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...