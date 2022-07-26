Derya Uluğ bakın kim çıktı görenler şakına döndü! Konserden konsere koşan Derya Uluğ meğer Ebru Gündeş'in...
Derya Uluğ bakın kim çıktı görenler şaşkına döndü! Konserden konsere koşan Derya Uluğ'un Ebru Gündeş ile bağlantısını yeni öğrenenler oldukça şaşırdı. Son olarak Tokat Erbaa'da güzel sesini sevenleriyle buluşturan ünlü şarkıcı kısa sürede gündem oldu. Erbaa Yaprak Festivali'nde sahne alan Uluğ, sahne öncesi otelde dinlenirken gözünü açar açmaz yaprak sarması istedi. 36 yaşında olan Derya Uluğ'un kim olduğunu araştıran bazı sosyal medya kullanıcıları Ebru Gündeş detayını görünce şaşırırken, bazıları ise ,"Belliydi zaten" yorumu yaptı.
Derya Uluğ bakın kim çıktı, görenler şakına döndü! Konserden konsere koşan Derya Uluğ ile Ebru Gündeş arasındaki bağlantı bakın neymiş...
UYANIR UYANMAZ YAPRAK SARMA İSTEDİ
Pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ Tokat Erbaalıları sevilen şarkılarıyla coşturdu. Mayıs ayından beri her ay yaklaşık 20 konser veren Uluğ, konser yoğunluğundan çok memnun olduğunu dile getirdi. Erbaa'ya yaprak sarma yeme hayaliyle geldiğini anlatan Derya Uluğ, "Uyumadan buraya geldim. Otelde bir kaç saat uyuduktan sonra, gözümü açar açmaz, Bana yaprak sarma bulun dedim. Bir paket getirdiler. Hepsini yedim, konserden sonra yine yiyeceğim. Çok seviyorum" açıklamalarında bulundu. Sözlerine devam eden Uluğ, "Yaprak sarmayı da iyi yaparım" diyerek iddialı olduğunu ifade etti.
"BAZI KOSTÜMLERİMİ KENDİM ÇİZİYORUM"
Sahne kostümüyle de beğeni toplayan Derya Uluğ, 9 günlük bayram tatilinde 8 konser vermişti. Her konser için ayrı kostüm hazırlatan şarkıcı, bayram konserlerini 11 valizle geçirdiğini, valizlerin araca sığmadığını anlattı. Sahne kostümleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Derya Uluğ, "Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil" dedi. Babasının da tekstilci olmasından kaynaklı modaya meraklı büyüdüğünü anlatan Uluğ, bazı sahne kıyafetlerin kendisi çizdiğini söyledi. Bir hayalinden de bahseden şarkıcı, "İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum" dedi.
Güçlü sesi kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Derya Uluğ'un kim olduğunu araştıranlar, Ebru Gündeş detayı ile şaşkına döndü.
Derya Uluğ yıllarca Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapmıştı. Ebru'dan ayrılma kararı alan Derya Uluğ, ilk single'ı "Okyanus"u piyasaya sürdü ve böylece kendi ismi marka oldu.