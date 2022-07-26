Derya Uluğ bakın kim çıktı görenler şakına döndü! Konserden konsere koşan Derya Uluğ meğer Ebru Gündeş’in...

"BAZI KOSTÜMLERİMİ KENDİM ÇİZİYORUM"

Sahne kostümüyle de beğeni toplayan Derya Uluğ, 9 günlük bayram tatilinde 8 konser vermişti. Her konser için ayrı kostüm hazırlatan şarkıcı, bayram konserlerini 11 valizle geçirdiğini, valizlerin araca sığmadığını anlattı. Sahne kostümleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Derya Uluğ, "Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil" dedi. Babasının da tekstilci olmasından kaynaklı modaya meraklı büyüdüğünü anlatan Uluğ, bazı sahne kıyafetlerin kendisi çizdiğini söyledi. Bir hayalinden de bahseden şarkıcı, "İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum" dedi.