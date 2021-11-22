Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkı gönlünü kendisinden 15 yaş küçük oyuncuya kaptırmıştı... Sarp Levendoğlu'ndan aşk pozu!
Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkı gönlünü kendisinden 15 yaş küçük oyuncuya kaptırmıştı... Sarp Levendoğlu ve yeni sevgilisinden aşk pozu geldi. 49 yaşındaki oyuncu Sarp Levendoğlu'nun Naz Çağla Irmak ile fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. İlişkileri doludizgin devam eden çift, Instagram'dan paylaştığı kare ile dikkat çekti. Sarp Levendoğlu 2014-2017 yılları arasında oyuncu Birce Akalay ile evli kalmıştı...
22.11.2021 10:43
- Son Güncelleme: 22.11.2021 10:43
Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkı gönlünü kendisinden 15 yaş küçük oyuncuya kaptırmıştı... Sarp Levendoğlu'ndan aşk pozu geldi.
Üç yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan dört sene önce ayrılan ünlü oyuncu Sarp Levenoğlu, Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.
NAZ ÇAĞLA IRMAK İLE AŞK YAŞIYOR
Sarp Levendoğlu, ''Demir Kadın Neslican'' filmi için saçlarını kazıtması ile gündeme gelen Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı.
Söz konusu filmde Neslican Tay'a hayat veren Naz Çağla Irmak Instagram hesabının hikaye bölümünden Sarp Levendoğlu ile çekildiği samimi kareyi kalp emojisi ile paylaşarak aşkını ilan etmişti.