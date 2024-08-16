Derya Bedavacı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Derya Bedavacı’nın memleketi...

DERYA BEDAVACI KİMDİR? 7 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak 1981 yılında dünyaya gelen Derya Bedavacı , Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" isimli tekli çalışması ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Müzisyen Murat Bedavacı ile evli olan ve Ada Su adında bir kız çocuğu bulunan Derya Bedavacı, yorumcu kimliğinin yanı sıra besteleri ile de adından söz ettirdi.