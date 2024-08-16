Derya Bedavacı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Derya Bedavacı’nın memleketi...

Çağla Şıkel'in programına konuk olmasının ardından gündeme gelen Derya Bedavacı'nın hayatı merak konusu oldu. Müzisyen Murat Bedavacı ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Bedavacı'nın özellikle memleketi merak edilerek "Derya Bedavacı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Derya Bedavacı'nın memleketi...
Çağla Şıkel'in programına konuk olmasının ardından gündeme gelen Derya Bedavacı'nın hayatı merak konusu oldu.
DERYA BEDAVACI KİMDİR?
7 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak 1981 yılında dünyaya gelen Derya Bedavacı, Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" isimli tekli çalışması ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Müzisyen Murat Bedavacı ile evli olan ve Ada Su adında bir kız çocuğu bulunan Derya Bedavacı, yorumcu kimliğinin yanı sıra besteleri ile de adından söz ettirdi.