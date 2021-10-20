Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Talu, sadece göğüslerini kapattığı siyah büstiyeri ve transparan pantolonuyla verdiği pozları "70'ler gecesi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı tarzıyla sosyal medyaya damga vuran Talu'nun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Deren Talu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...
20.10.2021 18:12
- Son Güncelleme: 20.10.2021 18:12
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.