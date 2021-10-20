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Haberler Magazin Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu

Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Talu, sadece göğüslerini kapattığı siyah büstiyeri ve transparan pantolonuyla verdiği pozları "70'ler gecesi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı tarzıyla sosyal medyaya damga vuran Talu'nun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Deren Talu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...

20.10.2021 18:12 - Son Güncelleme: 20.10.2021 18:12
Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla yine ilgi odağı olmayı başardı.

Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu

Sadece göğüslerini kapattığı siyah büstiyeri ve transparan pantolonuyla objektif karşısına geçen Talu, verdiği pozları 70'ler gecesi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi.

Deren Talu sadece göğüslerini kapattığı üstü ve transparan pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu! 70’ler stili çok konuşuldu

İşte Deren Talu'nun sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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