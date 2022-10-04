Derdin kederin eksik olmadığı Gönül Dağı’nda izleyiciye 3 sürpriz! Dilek’in yerini dolduramadı! Gülsim Ali İlhan hayranlarına müjde

TRT1'in reytig rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hareketlilik bitmiyor. Gülsim Ali İlhan'ın vedasının ardından diziye dahil olan Befin Kıymaz'ın canlandırdığı Aylin karakteri izleyici tarafından sevilmedi. Veysel'in başına gelenler herkesi üzdü. Bu iki karakterin kaderleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Derdin kederin eksik olmadığı Gönül Dağı'nda izleyiciyi ayrıca 3 sürpriz bekliyor. İşte detaylar...