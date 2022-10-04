Derdin kederin eksik olmadığı Gönül Dağı'nda izleyiciye 3 sürpriz! Dilek'in yerini dolduramadı! Gülsim Ali İlhan hayranlarına müjde
Ekranların en sevilen dizilerinden Gönül Dağı 72. bölümüyle merakla beklenirken peş peşe 3 müjde geldi. Fenomen dizinin yeni bölümlerinde kadroya üç yeni isim dahil olacak. Öte yandan Dilek'in ölümünden sonra yüzü gülmeyen Taner bir kez daha yasa boğulacak. Son yayınlanan bölümle izleyicinin kafasında soru işaretleri oluşturan Gönül Dağı dizisinde Veysel'in akıbeti merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı dizisinden Veysel ayrılacak mı? Veysel'in yanı sıra Gedelli'ye mühendis olarak gelen Aylin karakteri hakkında da gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
04.10.2022 14:47 - Son Güncelleme: 04.10.2022 14:47
TRT1'in reytig rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hareketlilik bitmiyor. Gülsim Ali İlhan'ın vedasının ardından diziye dahil olan Befin Kıymaz'ın canlandırdığı Aylin karakteri izleyici tarafından sevilmedi. Veysel'in başına gelenler herkesi üzdü. Bu iki karakterin kaderleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Derdin kederin eksik olmadığı Gönül Dağı'nda izleyiciyi ayrıca 3 sürpriz bekliyor. İşte detaylar...
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi son bölümüyle izleyiciyi hüzne boğdu.