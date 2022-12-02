Deniz Yıldızı’nın Banu’suydu yapmadığı kalmamıştı! Dizideki büyük aşkıyla evlenen Begüm Topçu’nun son halini görenin şaşması garanti

Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan Begüm Topçu'ya ''Bir insan hiç mi değişmez'' ve ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' gibi yorumlar yapıldı. İşte başta Begüm Toğçu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.