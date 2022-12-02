Deniz Yıldızı'nın Banu'suydu yapmadığı kalmamıştı! Dizideki büyük aşkıyla evlenen Begüm Topçu'nun son halini görenin şaşması garanti
Günlük dizi furyasının başlamasının nedeniydi Deniz Yıldızı... Yayınlandığı döneme damgasını vuran Deniz Yıldızı'nda, Ankara'da öğrenci olan bir grup gencin hikayesi ve etrafında gelişen olaylar anlatılıyordu. Begüm Topçu da bu dizide Banu karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyunculuğu sayesinde karakteri o kadar sevildiği bir sonraki sezon artık başrol oldu. Dizideki büyük aşkı Cantuğ Turay'la gerçek hayatta da hayatını birleştiren ve 2 çocuk annesi olan Begüm Topçu'nun son halini görenler inanamıyoru. Zaman Begüm Topçu için durmuş gibi...
02.12.2022 16:54 - Son Güncelleme: 02.12.2022 16:54
Kadrosunda Cantuğ Turay, Serhat Nalbantoğlu ve Tuan Tunalı gibi isimlerin yer aldığı Deniz Yıldızı dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide 'Banu' karakterini canlandıran Begüm Topçu, şimdilerde yıllara meydan okuyor.
Deniz Yıldızı'nda rol aldığı dönem henüz 24 yaşında bir genç kız olan Begüm Topçu, şimdilerde 37 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Begüm Topçu, Kiracılar Konağı dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.
Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan Begüm Topçu'ya ''Bir insan hiç mi değişmez'' ve ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' gibi yorumlar yapıldı. İşte başta Begüm Toğçu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.