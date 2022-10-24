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Haberler Magazin Deniz Uğur Reha Muhtar'ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: "İşte eskort tuttu denilen yatak odam"

Deniz Uğur Reha Muhtar'ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: "İşte eskort tuttu denilen yatak odam"

Deniz Uğur Reha Muhtar'ın ses kaydını ortaya çıkarmıştı... Yatak odasından olay paylaşım geldi. Kızının şiddete uğradığını ifşalayan Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile hakkında çıkan 'eskort' iddialarını yalanladı. Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" dedi. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.

24.10.2022 09:26 - Son Güncelleme: 24.10.2022 09:33
Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: İşte eskort tuttu denilen yatak odam

"İŞTE ESKORT TUTTU DENİLEN YATAK ODAM"

Deniz Uğur Reha Muhtar'ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım!

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Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: İşte eskort tuttu denilen yatak odam

"AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL"

Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündemde. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet verince Muhtar çıldırdı.

Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: İşte eskort tuttu denilen yatak odam

Deniz Uğur kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı. İşte büyük tepki çeken olayla ilgili haberin detayları ve tüm yaşananlar.

Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: İşte eskort tuttu denilen yatak odam

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.

Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: İşte eskort tuttu denilen yatak odam

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.

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