Deniz Uğur Reha Muhtar'ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım: "İşte eskort tuttu denilen yatak odam"
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın ses kaydını ortaya çıkarmıştı... Yatak odasından olay paylaşım geldi. Kızının şiddete uğradığını ifşalayan Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile hakkında çıkan 'eskort' iddialarını yalanladı. Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" dedi. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.
24.10.2022 09:26 - Son Güncelleme: 24.10.2022 09:33
"İŞTE ESKORT TUTTU DENİLEN YATAK ODAM"
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın ses kaydını ifşa etmişti... Yatak odasından olay paylaşım!
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.