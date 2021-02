Deniz Uğur eşi İsmail Hakkı Sunat'ı kaybettikten sonra asperger sendromlu oğluyla hayata tutunmuş! "O ve ikizlerim bana güç veriyor"

Kendini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini söyleyen Deniz Uğur, ''Yalnız olduğumda aynaya baktığımda hep şunu söylüyorum; Aslında yalnız değilim. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir koşulda yalnız değilim. Yaratanın sevgi dolu elleri arasındayım. O beni her an görüyor, her an duyuyor ve her şey kontrol altında. Bunu düşünmek bana çok güç veriyor ve kendimi güvende hissediyorum.'' dedi.