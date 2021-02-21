Deniz Uğur eşi İsmail Hakkı Sunat'ı kaybettikten sonra asperger sendromlu oğluyla hayata tutunmuş! "O ve ikizlerim bana güç veriyor"
Kökeni Osmanlı Sarayı'na dayanan ailesinin hayatını film yapmak için hazırlığa başlayan Deniz Uğur'un anne tarafından büyük dedesi 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan tarafından büyütülürken, baba tarafından büyük dedesi ise Mısır Valisi Hurşid Ahmet Paşa. Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan güzel oyuncu Deniz Uğur hayatı ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Annesi balerin, babası opera sanatçısı olan Deniz Uğur'un çocukluğu diğer ünlülerin hayatından biraz farklı. İlk eşi oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olay sonucu kaybeden Deniz Uğur, oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile zor dönemi atlattığını dile getirdi. Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz'den "Meleğim" sözüyle bahseden oyuncu, "Bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söylemiyorlar. O ve ikizlerim bana güç veriyor" dedi.
"O VE İKİZLERİM BANA GÜÇ VERİYOR"
Deniz Uğur eşi İsmail Hakkı Sunat'ı kaybettikten sonra asperger sendromlu oğluyla hayata tutunduğunu açıkladı. Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan güzel oyuncu Deniz Uğur hayatı ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Deniz Uğur'un çocukları ve hayat hikayesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
Annesi balerin, babası opera sanatçısı olan Deniz Uğur, herkesinkinden farklı bir çocukluk yaşadığını söyledi. İlk eşi oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olaya kurban veren Deniz Uğur, zor dönemi oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile atlattığını dile getirdi. Oyuncu İsmail Hakkı Sunat,13 Temmuz 2004 tarihinde yüksek ses yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürülmüştü...
Kendini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini söyleyen Deniz Uğur, ''Yalnız olduğumda aynaya baktığımda hep şunu söylüyorum; Aslında yalnız değilim. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir koşulda yalnız değilim. Yaratanın sevgi dolu elleri arasındayım. O beni her an görüyor, her an duyuyor ve her şey kontrol altında. Bunu düşünmek bana çok güç veriyor ve kendimi güvende hissediyorum.'' dedi.
EĞİTİMİMİZ ÇOK KALİTELİ
Bale ve tiyatro eğitimi alan Deniz Uğur ülkemizdeki eğitim kalitesiyle ilgili fikirlerini ''Donanımlı bir eğitim alma şansına sahip oldum. Ben hayatımda hiç özel okulda okumadım. Sadece devletin olanaklarıyla okudum. Bizim zamanımızda çok fazla özel okul da yoktu. Ama sonrasında da kendi oğlumun deneyimlediği bir eğitim sürecinden yola çıkarak söylüyorum, bizim eğitimimiz gerçekten çok kaliteli. Bazı şeylerin farkında olmamız gerekiyor.'' diyerek açıkladı.