Deniz Uğur eşi İsmail Hakkı Sunat'ı kaybettikten sonra asperger sendromlu oğluyla hayata tutunmuş! "O ve ikizlerim bana güç veriyor"

Kökeni Osmanlı Sarayı'na dayanan ailesinin hayatını film yapmak için hazırlığa başlayan Deniz Uğur'un anne tarafından büyük dedesi 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan tarafından büyütülürken, baba tarafından büyük dedesi ise Mısır Valisi Hurşid Ahmet Paşa. Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan güzel oyuncu Deniz Uğur hayatı ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Annesi balerin, babası opera sanatçısı olan Deniz Uğur'un çocukluğu diğer ünlülerin hayatından biraz farklı. İlk eşi oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olay sonucu kaybeden Deniz Uğur, oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile zor dönemi atlattığını dile getirdi. Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz'den "Meleğim" sözüyle bahseden oyuncu, "Bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söylemiyorlar. O ve ikizlerim bana güç veriyor" dedi.

21.02.2021 11:58 - Son Güncelleme: 21.02.2021 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





