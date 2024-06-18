Deniz sezonunu açan Rıza Kocaoğlu'nun son hali olay oldu! Fotoğraflarına shop mu yaptı?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri adlı dizide Nusret'i (Kibrit Yasin) canlandıran Rıza Kocaoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Dizinin sezon arasına girmesiyle soluğu Çeşme'de alan başarılı oyuncu meslektaşı Deniz Işın ile objektiflere yakalandı. İkilinin samimi pozları gündeme bomba gibi düşerken, Kocaoğlu'nun kaslı görüntüleri de oldukça fazla konuşuldu. Geçtiğimiz saatlerde ise magazin muhabirleri tarafından servis edilen görüntülerde Kocaoğlu'nun paylaştığının aksine kassız olduğu görüldü. Bu durum akıllara Rıza Kocaoğlu'nun fotoğraflarına shop yapmış olabileceğinin gelmesine sebep oldu. İşte o olay pozlar...