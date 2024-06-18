Deniz sezonunu açan Rıza Kocaoğlu'nun son hali olay oldu! Fotoğraflarına shop mu yaptı?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri adlı dizide Nusret'i (Kibrit Yasin) canlandıran Rıza Kocaoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Dizinin sezon arasına girmesiyle soluğu Çeşme'de alan başarılı oyuncu meslektaşı Deniz Işın ile objektiflere yakalandı. İkilinin samimi pozları gündeme bomba gibi düşerken, Kocaoğlu'nun kaslı görüntüleri de oldukça fazla konuşuldu. Geçtiğimiz saatlerde ise magazin muhabirleri tarafından servis edilen görüntülerde Kocaoğlu'nun paylaştığının aksine kassız olduğu görüldü. Bu durum akıllara Rıza Kocaoğlu'nun fotoğraflarına shop yapmış olabileceğinin gelmesine sebep oldu. İşte o olay pozlar...
İnci Taneleri dizisinde Kibrit Yasin karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, başarılı performansı kadar son günlerde formda vücudu ile de dikkatleri çekti.
Dizinin sezon arası vermesiyle İzmirli olduğu için soluğu Çeşme'de alan Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın ile
objektiflere yansıdı.
Daha önce hiç birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapmayan ikili, birlikte denize girerken görüntülendi. İkilinin aralarında bir şey olup olmadığı merak konusu oldu.