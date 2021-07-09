Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…

Seki, geçtiğimiz yıllarda evliliğinin bitme nedenini şöyle açıklamıştı: "Şarkıcı olma hayalim hep vardı ama evliliğimizi bitiren asıl neden bu değildi. Babam çok sert bir insandı ve Turhan'la görüşmemize izin vermiyordu. Biz zor evlendik. Daha sonra da anlaşamadık ve ayrıldık"