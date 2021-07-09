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Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…

Deniz Seki'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı… Verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla son dönemlerde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Deniz Seki, bir televizyon programına konuk olmasının ardından tekrar gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Seki'nin bir röportajında "Babam görüşmemize izin vermiyordu" diye bahsettiği eski eşini görenler ise şaştı kaldı. Bakın Deniz Seki'nin eski eşi kim çıktı…

09.07.2021 22:41 - Son Güncelleme: 09.07.2021 22:41
Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…

Verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla son dönemlerde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Deniz Seki, bir televizyon programına konuk olmasının ardından tekrar gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.

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Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…

Seki'nin bir dönem evlenip boşandığını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Seki'nin 1992 yılında boşandığı eski eşi ile ilgili verdiği röportajlarda ortaya çıktı.

Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…

Seki, geçtiğimiz yıllarda evliliğinin bitme nedenini şöyle açıklamıştı: "Şarkıcı olma hayalim hep vardı ama evliliğimizi bitiren asıl neden bu değildi. Babam çok sert bir insandı ve Turhan'la görüşmemize izin vermiyordu. Biz zor evlendik. Daha sonra da anlaşamadık ve ayrıldık"

Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…

İşte başta Deniz Seki olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL