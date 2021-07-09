Deniz Seki’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı “Babam görüşmemize izin vermiyordu” demişti meğer…
Deniz Seki'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı… Verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla son dönemlerde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Deniz Seki, bir televizyon programına konuk olmasının ardından tekrar gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Seki'nin bir röportajında "Babam görüşmemize izin vermiyordu" diye bahsettiği eski eşini görenler ise şaştı kaldı. Bakın Deniz Seki'nin eski eşi kim çıktı…
Verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla son dönemlerde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Deniz Seki, bir televizyon programına konuk olmasının ardından tekrar gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.