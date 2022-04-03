Deniz Seki 'Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz' demişti... Kilolarından kurtulduktan sonra Deniz bu kez bakın neresini yaptırdı
Deniz Seki 'Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz' demişti... Kilolarından kurtulduktan sonra Deniz yine ameliyat masasına yattı. Bir dönem aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen Deniz Seki, mide küçülme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulmuştu. Seki, yeniden ameliyat masasına yattı, bu kez bakın ne için...
03.04.2022 17:03 - Son Güncelleme: 03.04.2022 17:27
Deniz Seki 'Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz' demişti... Kilolarından kurtulduktan sonra Deniz bu kez bakın neresini yaptırdı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla gündem olan Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde, "Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Deniz Seki'nin şimdi ise ameliyat masasına yattığı öğrenildi.
Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen Deniz Seki, mide küçülme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.
Deniz Seki, şimdi ise tekrar ameliyat masasına yattı. Deniz Seki gözlükten kurtulmak için bir operasyon geçirdi.