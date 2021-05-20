Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı işte son hali…

Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi… Son günlerin hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Seki, dış görünüşüyle adından söz ettiremeye devam ediyor. Hedeflediği kiloya ulaşan ünlü şarkıcı, incecik beliyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Seki şimdi ise kahkül modasına uydu. Saçlarını kahkül kestirerek imaj tazeleyen şarkıcı, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notuyla yeni imajını yayınlayan şarkıcı, adeta düşman çatlattı. İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı kasıp kavuran son hali…

20.05.2021 17:52 - Son Güncelleme: 20.05.2021 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





