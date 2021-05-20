Vav TV İzle

Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı işte son hali…

Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi… Son günlerin hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Seki, dış görünüşüyle adından söz ettiremeye devam ediyor. Hedeflediği kiloya ulaşan ünlü şarkıcı, incecik beliyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Seki şimdi ise kahkül modasına uydu. Saçlarını kahkül kestirerek imaj tazeleyen şarkıcı, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notuyla yeni imajını yayınlayan şarkıcı, adeta düşman çatlattı. İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı kasıp kavuran son hali…

20.05.2021 17:52 - Son Güncelleme: 20.05.2021 17:52
Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı işte son hali…

Geçirdiği zor günleri geride bırakan ve verdiği kilolarla sık sık gündem olan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı işte son hali…

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla beğeni toplarken bu kez yeni imajıyla takipçilerini büyüledi.

Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı işte son hali…

Yeni imajını "Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notu ile paylaşan Deniz Seki'nin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı işte son hali…

Şarkıcının kısa sürede gündem olan paylaşımının ardından ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri merak konusu oldu. İşte başta Deniz Seki olmak üzere ünlülerin değişimleri…

Deniz Seki yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Değişimiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı işte son hali…

Yonca Evcimik