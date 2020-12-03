Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'
Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Deniz Seki, tuvalette çekilmiş eski bir pozunu, "Bu bir tuvalet kağıdı reklamlarına açığım postudur" notuyla hayranlarının beğenisine sundu. Verdiği kilolarla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Deniz Seki'nin yıllar önce tuvalette çekildiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şoke eden fotoğraf sosyal medyada "Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?" ,"Kaç yaşında, yaptığına bak" şeklinde tepkiler aldı.
03.12.2020 15:14
- Son Güncelleme: 03.12.2020 15:33
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