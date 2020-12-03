Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'

İbo Show ilk bölüm konukları arasında yer alan Deniz Seki, hem kilosu hem de sesiyle eleştirilmesiyle gündeme gelmiş, ardından da Alişan ve Demet Akalın ile canlı yayında yaşadığı tartışma ile günlerce konuşulmuştu. Şarkıcının geçmişten paylaştığı bir fotoğraf herkesi şoke etti.