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Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Deniz Seki, tuvalette çekilmiş eski bir pozunu, "Bu bir tuvalet kağıdı reklamlarına açığım postudur" notuyla hayranlarının beğenisine sundu. Verdiği kilolarla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Deniz Seki'nin yıllar önce tuvalette çekildiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şoke eden fotoğraf sosyal medyada "Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?" ,"Kaç yaşında, yaptığına bak" şeklinde tepkiler aldı.

03.12.2020 15:14 - Son Güncelleme: 03.12.2020 15:33
Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'

İbo Show ilk bölüm konukları arasında yer alan Deniz Seki, hem kilosu hem de sesiyle eleştirilmesiyle gündeme gelmiş, ardından da Alişan ve Demet Akalın ile canlı yayında yaşadığı tartışma ile günlerce konuşulmuştu. Şarkıcının geçmişten paylaştığı bir fotoğraf herkesi şoke etti.

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Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'

Deniz Seki, tuvalette çekilmiş eski pozunu, "Bu bir tuvalet kağıdı reklamlarına açığım postudur." notuyla paylaştı, sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'nin tuvalette çekilen pozuna, 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?' şeklinde yorumlarla tepki gösterdi.

Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'

MUAZZEZ ERSOY

9 Ağustos 1958

Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'

TUVANA TÜRKAY
3 Ekim 1990

Deniz Seki tuvaletten paylaştığı fotoğrafla tepki çekti! 'Bu görüntüyü görmemize gerek var mıydı?'

CANSU MELİS AKRAKUŞ

27 yaşında...

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