Deniz Seki kırmızı mini eteğiyle paylaştı görenler şaştı kaldı! Günden güne eriyen şarkıcıya yorum yağdı sosyal medya onu konuştu

Deniz Seki kırmızı mini eteğiyle paylaştı görenler şaştı kaldı! Son dönemde verdiği kilolarla büyük değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı mini eteğiyle objektif karşısına geçen Seki, son haliyle takipçilerini şaşkına çevirdi. Günden güne eriyen Seki'ye "Çökmüşsün", "Zayıflama abartılı oldu galiba", "Ne olmuş sana?", "Bu kadar zayıflık olmamış, hafif balık etli daha güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte Deniz Seki'nin şaşkına çeviren son hali…

30.06.2021 20:36 - Son Güncelleme: 30.06.2021 20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





