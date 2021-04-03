Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Deniz Seki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kendimi seviyorum’

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Seki, yeni albümü hakkında konuştu. Çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten şarkıcı, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.