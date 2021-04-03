Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Deniz Seki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kendimi seviyorum’
Verdiği kilolarla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Deniz Seki, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Fazla kilolarından kurtulan 50 yaşındaki güzel şarkıcı, son hali hakkında açıklamalarda bulundu. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, "Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" ifadelerini kullandı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Seki, yeni albümü hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.
03.04.2021 12:26
- Son Güncelleme: 03.04.2021 12:29
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, fazla kilolarından kurtularak 36 bedene kadar düştü. Değişimiyle magazin gündemde bomba etkisi yaratan Seki'nin son hali hayranları tarafından da çok beğenildi.
22 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da kameralara yansıdı.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Seki, yeni albümü hakkında konuştu. Çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten şarkıcı, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.
Verdiği kilolar hakkında da konuşan Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" dedi.
Ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" şeklinde konuşmuştu.