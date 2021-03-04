Deniz Seki göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle olay oldu! Deniz Seki'nin son halini görenler Songül Öden sanıyor
Deniz Seki göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle olay oldu! Deniz Seki'nin son halini görenler Songül Öden sanıyor...Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olan Deniz Seki Instagram'dan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Verdiği kiloların ardından değişimiyle şaşırtan Deniz Seki, son haliyle Songül Öden'e benzetildi. Paylaşımlarına devam eden Deniz Seki göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla son olarak takipçilerinin karşısına çıktı. 50 yaşındaki Seki'yi görenler, gözlerine inanamıyor.
04.03.2021 09:33
- Son Güncelleme: 04.03.2021 10:03
Deniz Seki göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle olay oldu!Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Deniz Seki, son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen 50 yaşındaki şarkıcıyı tanımakta zorlandı.
1995 yılında birinci olduğu 'Pop Show' yarışmasına katıldığında henüz 25 yaşında ve 36 beden olan Deniz Seki, Şubat 2018'de 90 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olmuştu.
Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki, sıkı bir beslenme ve spor programı uygulayarak fazla kilolarından kurtulmayı başaran şarkıcı, fotoğraf uygulamasının da yardımıyla adeta 25 yaş gençleşti.
Sosyal medyadan paylaştığı bu fotoğraflarla dikkat çeken Deniz Seki'nin değişimi magazin gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medyada Seki, oyuncu Songül Öden'e benzetildi...
İşte Deniz Seki'nin son hali ve Songül Öden benzerliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...