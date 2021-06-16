Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu… Son dönemlerde verdiği kilolar ve fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosuyla teknede verdiği pozla çok konuşulan Seki, şimdi ise güneşlenirken çektiği selfie ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının iddialı pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vururken "Frikik vermekten kıl payı kurtulmuş" yorumları yapıldı. İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı sallayan o pozu…

16.06.2021 02:15 - Son Güncelleme: 16.06.2021 02:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





