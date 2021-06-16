Vav TV İzle

Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu… Son dönemlerde verdiği kilolar ve fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosuyla teknede verdiği pozla çok konuşulan Seki, şimdi ise güneşlenirken çektiği selfie ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının iddialı pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vururken "Frikik vermekten kıl payı kurtulmuş" yorumları yapıldı. İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı sallayan o pozu…

16.06.2021 02:15 - Son Güncelleme: 16.06.2021 02:15
Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Verdiği kilolarla 36 bedene kavuşan şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada tatil paylaşımları yapmaya hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosuyla teknede verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayarak gündeme gelen Seki, şimdi ise bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu.

Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ünlü şarkıcı, bikinisiyle güneşlenirken çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Seki'nin oldukça iddialı olan pozu kısa sürede gündem oldu.

Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın ardından "Frikik vermekten kıl payı kurtulmuş", "Bu poz çok iddialı olmuş", "Gün geçtikçe daha da güzelleşiyorsun" yorumları yapıldı.

Deniz Seki bikinisiyle objektif karşısına geçti! Frikik vermekten kıl payı kurtuldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı sallayan o pozu…