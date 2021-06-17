Deniz Seki bikinili pozunda photoshopu abartınca olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medyanın diline düştü
Deniz Seki bikinili pozunda photoshopu abartınca 20'lik genç kız oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozunu Instagram hesabında yayınlayan Seki'nin fotoğrafına yaptığı photoshop ise olay oldu. Daha önce yayınladığı fotoğraflarda "photoshoplu" eleştirisi alan Seki, bu sefer önlemini önceden aldı ve paylaşımını yoruma kapattı. Ancak ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. İşte Deniz Seki'nin olay olan yeşil bikinili o paylaşımı…
17.06.2021 22:44
- Son Güncelleme: 17.06.2021 22:44
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü şarkıcı, yeşil bikinisiyle teknede verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Deniz Seki'nin photoshop yapmaya çalışırken bacağını yamultması dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Öte yandan şarkıcının belini de photoshopla incelttiği öne sürüldü.
Kötü yorumları engellemek için fotoğrafını yorumlara kapatan Seki, yine de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
Sosyal medya kullanıcıları Deniz seki için "Bu nasıl photoshop 20'lik genç kız olmuşsun", "Deniz Hanım yine olmamış, bacağınızı yamultmuşsunuz", "Abla madem bu kadar seviyorsun bu işi bir eğitimini mi alsan?" yorumlarında bulundu.