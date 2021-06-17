Deniz Seki bikinili pozunda photoshopu abartınca olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medyanın diline düştü

Deniz Seki bikinili pozunda photoshopu abartınca 20'lik genç kız oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozunu Instagram hesabında yayınlayan Seki'nin fotoğrafına yaptığı photoshop ise olay oldu. Daha önce yayınladığı fotoğraflarda "photoshoplu" eleştirisi alan Seki, bu sefer önlemini önceden aldı ve paylaşımını yoruma kapattı. Ancak ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. İşte Deniz Seki'nin olay olan yeşil bikinili o paylaşımı…

17.06.2021 22:44 - Son Güncelleme: 17.06.2021 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





