Deniz Seki Barbie oldu sosyal medya yıkıldı "Fotoğraftaki kim Deniz Seki değil de" 52'lik Deniz Seki'nin paylaşımını gören inanamadı
52 yaşındaki ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor, uyguladığı 'photoshop'larla ise ti'ye alınıyordu. Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki bu kez akıma uydu ve Barbie oldu. 52 yaşındaki Deniz Seki'nin Barbie paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
11.04.2023 14:45 - Son Güncelleme: 11.04.2023 14:45
Yaşadığı zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.
Sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip edilen ve Instagram'ı aktif kullanan Deniz Seki'nin son post'u yine çok konuşuldu.
Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki geçirdiği estetik operasyonlarla da bambaşka biri olmuştu.