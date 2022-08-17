Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...
Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Baysal, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Beğeni yağmuruna tutulan poza ilk yorum ise Deniz Baysal'ın sıkı dostu ve meslektaşı Ezgi Eyüboğlu'ndan geldi. İşte Deniz Baysal'ın o pozu...
17.08.2022 01:21 - Son Güncelleme: 17.08.2022 01:21
Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu.