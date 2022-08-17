Vav TV İzle
Haberler Magazin Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...

Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...

Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Baysal, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Beğeni yağmuruna tutulan poza ilk yorum ise Deniz Baysal'ın sıkı dostu ve meslektaşı Ezgi Eyüboğlu'ndan geldi. İşte Deniz Baysal'ın o pozu...

17.08.2022 01:21 - Son Güncelleme: 17.08.2022 01:21
Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...

Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...

Barış Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdüren Baysal, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...

Baysal, 5.5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...

Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Baysal, yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz Baysal’dan yatak pozu! Derin yırtmacıyla paylaşımını yapıp sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum sıkı dostu Ezgi Eyüboğlu’ndan...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

SON DAKİKA