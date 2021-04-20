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Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması

Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması geldi. Son dönemin popüler oyuncularından olan Deniz Baysal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 10 gündür evinde karantinada olduğunu söyleyen Baysal, sağlık durumunu açıkladı.Ünlüler dünyasında son olarak Gonca Vuslateri ve Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı haberi gelmişti. İşte magazin dünyasından koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...

20.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:58
Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması

Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması

"Arkadaşlarr :) Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde..."

Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

Sağlık durumuyla sevenlerini bir nebze de olsa rahatlatan Deniz Baysal'ın ardından sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...

Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması

GONCA VUSLATERİ

Koronavirüs salgınında vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan virüse son olarak Gonca Vuslateri yakalandı. Vuslateri kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması

34 yaşındaki oyuncu, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." ifadelerini kullandı.