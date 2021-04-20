Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması
Deniz Baysal Yurtçu'dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Deniz Baysal'dan son dakika sağlık durumu açıklaması geldi. Son dönemin popüler oyuncularından olan Deniz Baysal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 10 gündür evinde karantinada olduğunu söyleyen Baysal, sağlık durumunu açıkladı.Ünlüler dünyasında son olarak Gonca Vuslateri ve Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı haberi gelmişti. İşte magazin dünyasından koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...
"Arkadaşlarr :) Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde..."
34 yaşındaki oyuncu, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." ifadelerini kullandı.