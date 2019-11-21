Deniz Baysal yeni imajıyla şaşırttı! İşte Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın yeni hali...

Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu, üç yıllık beraberliğin ardından yaklaşık iki ay önce dünyaevine girmişti. Barış Yurtcu ile evlenen Deniz Baysal, nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabında soyadını "Deniz Baysal Yurtcu" olarak değiştirmişti. Baysal, kahkül kestirerek imaj değiştirdi. Oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baysal'ın "Biraz değişim şart" notu ile yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Kimi takipçisi oyuncunun yeni imajını beğenirken kimisi ise yakışmadığını dile getirdi. İşte Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın değişimi...

21.11.2019 14:46 - Son Güncelleme: 21.11.2019 14:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





