Deniz Baysal yeni imajıyla şaşırttı! İşte Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın yeni hali...
Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu, üç yıllık beraberliğin ardından yaklaşık iki ay önce dünyaevine girmişti. Barış Yurtcu ile evlenen Deniz Baysal, nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabında soyadını "Deniz Baysal Yurtcu" olarak değiştirmişti. Baysal, kahkül kestirerek imaj değiştirdi. Oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baysal'ın "Biraz değişim şart" notu ile yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Kimi takipçisi oyuncunun yeni imajını beğenirken kimisi ise yakışmadığını dile getirdi. İşte Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın değişimi...
Deniz Baysal yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Son olarak Söz dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Deniz Baysal, modaya uydu ve kahkül kestirdi. Güzel oyuncu yeni imajını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinden de onay aldı. Baysal, kahkül kestirerek imaj değiştirdi. Oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baysal'ın "Biraz değişim şart" notu ile yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Kimi takipçisi oyuncunun yeni imajını beğenirken kimisi ise yakışmadığını dile getirdi. Öte yandan oyuncunun imajını değiştirmesi "Yeni proje mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Deniz Baysal ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...