Deniz Baysal ile Tolga Sarıtaş hakkında şaşırtan gerçek! Söz dizisinin yıldızları gerçek hayatta...
Deniz Baysal ile Tolga Sarıtaş ikilisi ekranların sevilen yüzleri arasında... Söz dizisinin savcısı Deniz Baysal ile sarı komutan lakaplı Tolga Sarıtaş'ın dizideki aşkları izleyiciyi mest ediyor. Deniz Baysal işine fazlasıyla aşık bir oyuncu olduğunu ve bu sebeple hayatındaki insanın buna saygı duymasını istediğini her fırsatta dile getirmekten kaçınmıyor. Deniz ve Tolga'yı birbirlerine çok yakıştıran izleyici, ikilinin gerçek hayattaki sevgililerini merak ediyor. İşte Deniz Baysal'ın sevgilisi Barış Yurtçu ve Tolga Sarıtaş'ın yeni sevgilisi İlknur Şeref...
Deniz Baysal ile Tolga Sarıtaş'ın gerçek hayattaki sevgilileri herkes tarafından merak ediliyor. Rol aldıkları dizide birbirlerine çok yakıştırılan Tolga Sarıtaş ile Deniz Baysal bakın gerçek hayatta kimlerle sevgiliymiş...
Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...