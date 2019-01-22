Deniz Baysal ile Tolga Sarıtaş hakkında şaşırtan gerçek! Söz dizisinin yıldızları gerçek hayatta...

Deniz Baysal ile Tolga Sarıtaş ikilisi ekranların sevilen yüzleri arasında... Söz dizisinin savcısı Deniz Baysal ile sarı komutan lakaplı Tolga Sarıtaş'ın dizideki aşkları izleyiciyi mest ediyor. Deniz Baysal işine fazlasıyla aşık bir oyuncu olduğunu ve bu sebeple hayatındaki insanın buna saygı duymasını istediğini her fırsatta dile getirmekten kaçınmıyor. Deniz ve Tolga'yı birbirlerine çok yakıştıran izleyici, ikilinin gerçek hayattaki sevgililerini merak ediyor. İşte Deniz Baysal'ın sevgilisi Barış Yurtçu ve Tolga Sarıtaş'ın yeni sevgilisi İlknur Şeref...

22 Ocak 2019 Salı, 14:28:55 Güncelleme: 14:32:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





