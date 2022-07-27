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Haberler Magazin Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...

Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...

Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular... 3 yıl önce Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan oyuncu Deniz Baysal, Çeşme'de dikkatleri üzerine çekti. Siyah bikinisi ile salınan Deniz Baysal denize gireceği sırada eşi Barış Yurtçu ünlü ismi öpmelere doyamadı. İşte ünlülerin 2022 yaz tatilinden çok konuşulan kareler...

27.07.2022 11:56 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:57
Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu’dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...

İSKELE ROMANTİZMİ!

Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı, ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğdular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu’dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı.

Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu’dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, Çeşme tatilinde görüntülendi.

Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu’dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...

Çift önceki gün Aya Yorgi Koyu'nda bir beach'teydi

Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu’dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...

. İskelede denize girmeye hazırlanırken objektife yansıyan çift, öncesinde birbirini öpücüğe boğdu.

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