Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...
Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular... 3 yıl önce Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan oyuncu Deniz Baysal, Çeşme'de dikkatleri üzerine çekti. Siyah bikinisi ile salınan Deniz Baysal denize gireceği sırada eşi Barış Yurtçu ünlü ismi öpmelere doyamadı. İşte ünlülerin 2022 yaz tatilinden çok konuşulan kareler...
27.07.2022 11:56 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:57
İSKELE ROMANTİZMİ!
Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı, ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğdular...