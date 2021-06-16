Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu'yu öpmelere doyamadı o anlar fena yakalandı! İşte ünlü çiftin tekne romantizmi...
Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu'yu öpmelere doyamadı o anlar kameralara fena yakalandı! Son olarak Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından eşi ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Tekneyle mavi tura çıkan çifte arkadaşları eşlik etti. Teknelerini Yalıkavak'a demirleyen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun romantik anları objektife işte böyle yansıdı...
Yalıçiftlik'teki bir koyda objektiflere takılan ikili, arkadaşlarıyla kağıt oyunu oynadı. Rüzgarlı ve yağışlı havadan dolayı hırka ve elbiselerle teknede oturmak zorunda kalan ünlü isimler, oyun sırasında bir hayli eğlendi. Baysal'ın oyunu her kazandıklarında eşini öpücüklere boğarak tebrik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Eşini öperken köpekleri aralarına girince kahkaha atan çift, minik köpeği kucaklarına alıp, öpücüklere boğdu.
Baysal ve Koç'un soğuk hava yüzünden üşüdüğü sırada Yurtçu'nun suya girmesi dikkat çekti. Şarkıcı önce suyun soğukluğunu test etti. Ardından denize kendisini bıraktı. Eşini sudan çıktığında havlu sararak kurulayan Deniz Baysal, öperek aşklarını gözler önüne serdi. Barış Yurtçu ise eşini suya atmak istedi.