Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu'yu öpmelere doyamadı o anlar fena yakalandı! İşte ünlü çiftin tekne romantizmi...

Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu'yu öpmelere doyamadı o anlar kameralara fena yakalandı! Son olarak Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından eşi ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Tekneyle mavi tura çıkan çifte arkadaşları eşlik etti. Teknelerini Yalıkavak'a demirleyen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun romantik anları objektife işte böyle yansıdı...

16.06.2021 15:07 - Son Güncelleme: 16.06.2021 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





