Deniz Akkaya'dan skandal "Epstein Adası"'na benzer deneyim: "Bu topluluklara ait olmayı çok istiyorlar"

Akkaya, kitabında ünlü ve zenginlerin katıldığı özel partilerden bahsettiğini ifade etti. Bu partilerde yasaklı madde etkisiyle bilinç kaybına uğrayan patronlar, patron çocukları ve iş insanlarının marjinal davranışlar sergilediğini ifade eden Akkaya, "Kendi mankenlik dönemimde de bu tarz marjinal davranışlar ve operasyonlar vardı. Ancak günümüzde sosyal medyayla birlikte aşırılık çok daha arttı"dedi.