Deniz Akkaya'dan skandal "Epstein Adası"'na benzer deneyim: "Bu topluluklara ait olmayı çok istiyorlar"

Eski manken ve yazar Deniz Akkaya, katıldığı bir programıda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Son dönemde dünyada büyük yankı uyandıran "Epstein Adası" skandalına benzer olayları kaleme aldığı kitabıyla gündeme gelen Akkaya, programda kitabındaki olayların yalnızca kurgu olmadığını, bizzat kendi tanıklık ettiği ya da çevresindeki insanların yaşadığı gerçek olaylardan derlendiğini vurguladı.

Akkaya, kitabında ünlü ve zenginlerin katıldığı özel partilerden bahsettiğini ifade etti. Bu partilerde yasaklı madde etkisiyle bilinç kaybına uğrayan patronlar, patron çocukları ve iş insanlarının marjinal davranışlar sergilediğini ifade eden Akkaya, "Kendi mankenlik dönemimde de bu tarz marjinal davranışlar ve operasyonlar vardı. Ancak günümüzde sosyal medyayla birlikte aşırılık çok daha arttı"dedi.

"NORMALİN ÜSTÜ PARALAR"

Özellikle influencer kültürüne dikkat çeken Akkaya,"Normalin üstü paralar ve yaşantılar insanların psikolojisini bozuyor. Kolay yoldan para ve şöhret peşinde koşan gençler, bu topluluklara ait olmayı çok istiyor"sözleriyle uyarıda bulundu. Akkaya, gençlerin bu tür çevrelere dahil olma çabasının tehlikeli olduğunu belirterek, gençleri daha bilinçli olmaya davet etti.

"HERKESİN RÜYASINA DÖNÜŞTÜ"

Akkaya,"Bu yaşam şekli, üzgünüm ama herkesin rüyasına dönüştü. Dünyada insanların manipüle edilmesi ve belli amaçlar için kullanılması için sistemler geliştirilir; bu dönemin sistemi de influencerlar" dedi. Deniz Akkaya, aile ilişkilerine dair de samimi açıklamalarda bulundu.

"BU İLİŞKİDEN ZARAR GÖREN ÇOCUKLAR OLUR"

Hem annesi hem de babasından çeşitli zamanlarda şiddet gördüğünü belirten Akkaya, babasının narsist bir karakter olduğunu ve evde köle-efendi ilişkisi kurduğunu söyledi. "Anneler her zaman kocacıdır. Kocalarını seçer, evlatlarını değil. Bu ilişkiden zarar gören çocuklar olur"sözleriyle tartışma yarattı.

"HEM GÜÇLÜ HEM GÖZLEMCİ BİR İNSAN YAPTI"

Kendi annesi ve babasıyla yaşadığı zorlayıcı deneyimlerin, kariyer ve özel hayatını nasıl etkilediğini anlatan Akkaya,"Bu durumlar beni hem güçlü hem de gözlemci bir insan yaptı"dedi. Deniz Akkaya, kızıyla 2 yıldır görüşemediğini ve aralarındaki kavganın perde arkasını da programda açıkladı.

YALAN YÜZÜNDEN BU NOKTAYA GELDİLER

16 yıl boyunca güven ilişkisi içinde büyüttüğü kızı Ayşe'nin kendisine söylediği bir yalan yüzünden bu noktaya geldiklerini anlatan Akkaya, kızının şu anda yalnız yaşadığını ve nerede bulunduğunu bilmediğini söyledi. Kızının 7 dil bilmesi, Fransız okulunda eğitim alması ve farklı çevrelerde yetişmesi sayesinde kendini koruyabileceğini belirtti.

"İLK SINAVINI BENİMLE VERECEĞİ BELLİYDİ"

Akkaya,"Kızımı olduğu gibi seviyorum. İlk bayrağı bana açacağı, ilk sınavını benimle vereceği belliydi. Varsın öyle olsun…" sözleriyle duygularını ifade etti. Akkaya, ayrıca kızından özür beklediğini ve bu özrü hak ettiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

