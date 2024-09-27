Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda! “Annemi öldürdün” demişti

"Annemi Öldürdün"

Babası Muzaffer Akkaya'nın aleyhine hareket ettiğini söyleyerek tepki gösteren ünlü manken, şu ifadeleri kullanmıştı: "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim"