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Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda! “Annemi öldürdün” demişti

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen eski manken Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya vefat etti. Geçen haftalarda kızı ile sorun yaşayan ve bu sırada yaptığı açıklamalarda babasına da sitem eden Akkaya, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Babası Muzaffer Akkaya'ya veda paylaşımında bulunan Akkaya'nın söyledikleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:44
Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda! Annemi öldürdün demişti

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Deniz Akkaya, geçen haftalarda kızı ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.

Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda! Annemi öldürdün demişti

Kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek vermediğini dile getiren Akkaya, ailesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda! Annemi öldürdün demişti

"Annemi Öldürdün"

Babası Muzaffer Akkaya'nın aleyhine hareket ettiğini söyleyerek tepki gösteren ünlü manken, şu ifadeleri kullanmıştı: "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim"

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