Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda! “Annemi öldürdün” demişti

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Deniz Akkaya, geçen haftalarda kızı ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.
Kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek vermediğini dile getiren Akkaya, ailesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"Annemi Öldürdün"
Babası Muzaffer Akkaya'nın aleyhine hareket ettiğini söyleyerek tepki gösteren ünlü manken, şu ifadeleri kullanmıştı: "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim"