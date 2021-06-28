Deniz Akkaya sosyal medyayı yıktı geçti! İddialı pozlarıyla olay oldu önce yatak odasında sonra banyoda…

Deniz Akkaya sosyal medyayı yıktı geçti! İddialı pozlarıyla olay oldu… Sosyal medyada yayınladığı cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, Instagram hesabında paylaştığı son videosuyla yine adından söz ettirdi. Cesur pozlarını paylaşmaya devam eden Akkaya, bahçede, banyoda, yatak odasında ve havuzda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni imajıyla da dikkat çeken ünlü model, paylaşımının altına "Bu yaz sarışın tahammül edeceksiniz bana" notunu ekledi. Akkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı adeta salladı. İşte Deniz Akkaya'nın çok konuşulan o paylaşımı…

28.06.2021 18:36 - Son Güncelleme: 28.06.2021 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





