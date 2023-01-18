Deniz Akkaya Seren Serengil’i bıraktı sırada Tokmakı var! Seren baba oğulla ilişki yaşadı halvette altına kaçırdı demişti

Deniz Akkaya Seren Serengil'i bıraktı sırada "Tokmak"ı var! "Seren baba oğulla ilişki yaşadı halvette altına kaçırdı" demişti
Seren Serengil'in yorumculuğunu üstlendiği programın ardından kaosların ardı arkası kesilmiyor... Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'yla birlikte yorumculuğunu üstlendiği magazin programından geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bu ayrılık sonrası Seren Serengil, ayrılık sürecine dair bir açıklama yapmış bunun üzerine hiç beklenmedik bir yerden, Deniz Akkaya'dan bomba gibi açıklamalar gelmişti. Seren Serengil'i bir baba oğulla birlikte olduğu, yasaklı madde kullandığı ve halvette altına kaçırdı gibi ithamlarla karşı karşıya bırakan Deniz Akkaya dur durak bilmiyor. Akkaya, yeni paylaşımlarıyla gündemde.
Seren Serengil'in yorumculuk yaptıpı programdan ayrılması sonrasıı yaşananlar dallanıp, budaklanmaya devam ediyor. Deniz Akkaya yeni paylaşımlarıyla hem Seren Serengil'i hem de 'Tokmak' rumuzlu o kişi hedef aldı. İşte Deniz Akkaya'nın yeni paylaşımları.
Bir süredir partnerleriyle arası bozuk olan Serengil'in Avukat Feyza Altun ile telefon konuşmalarının ortaya çıkması ise yapımcısıyla arasını bozdu. Serengil tarafından sızdırıldığı iddia edilen kayıtlarda; yapımcı Bilal Özbilge'yi 'yasaklı madde kullanan' kişi durumuna düştü. İddiaların ardı arkası kesilmezken Seren Serengil'in Bilal Özbilge'yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre; Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istememesi de bardağı taşıran son damla oldu.
Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Özbilge'nin Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı.Tüm bunlar yaşanırken Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar nedeniyle hastanelik olan Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyledi. Tohma, şu ifadeleri kullandı: "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım"
Seren Serengil, hastaneye kaldırıldığı günün ertesinde programda yer almadı. Haliyle sonrasında 'Kovuldu" dedikodularının ardı arkası kesilmedi. 2-3 günlük sessizliğin ardından Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla programa veda ettiğini duyurdu. Seren Serengil Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır süregelen bir takım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum "Söylemezsem Olmaz" isimli programda bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından uğradığım sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.