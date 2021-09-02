Deniz Akkaya, Hadise’yi ve Ebru Gündeş’in boşandığı kocası Reza Zarrab’ı ifşaladı! Bomba sözler: ’Hamile kaldı ilişki bu yüzden bitti’

Deniz Akkaya ünlü şarkıcı Hadise için şok iddialarda bulundu. Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişik yaşayan Hadise için için "Reza Zarrab'tan hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti." diyerek şoke etti. Şimdi tüm gözler bu sözler karşısında Hadise'nin vereceği tepkide.