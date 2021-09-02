Deniz Akkaya, Hadise'yi ve Ebru Gündeş'in boşandığı kocası Reza Zarrab'ı ifşaladı! Bomba sözler: 'Hamile kaldı ilişki bu yüzden bitti'
Deniz Akkaya, Hadise'yi ve Ebru Gündeş'in boşandığı kocası Reza Zarrab'ı ifşaladı! Katıldığı bir magazin programında ünlü isim hakkında sarf ettiği cümlelerle herkesi şoke eden manken Deniz Akkaya, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi hakkında öyle şeyler söyledi ki, bu sözler gündeme bomba gibi düşecek. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiası günlerce konuşulmuş, Ebru Gündeş'in konu hakkında sessiz kalması üzerine Kaan Yıldırım ile ünlü şarkıcının aşkında sona gelinmişti. Deniz Akkaya, Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Hadise'nin hamile olduğunu iddia etti, işte olay yaratacak sözler...
"HADİSE HAMİLE KALDIĞI İÇİN İLİŞKİ BİTTİ!"
Deniz Akkaya Hadise ve Ebru Gündeş'in boşandığı kocası Reza Zarrab'ı ifşaladı. Eski manken Akkaya, sözleriyle milyonları şoke etti.
Gündemden düşmeyen Deniz Akkaya yine bomba iddialarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci'ye söyledikleri nedeniyle 3 günlük zorlama hapis cezası alan ve yatan Deniz Akkaya bu sefer Hadise ile ilgili ağızları açık bırakacak iddialar ortaya attı.
Deniz Akkaya ünlü şarkıcı Hadise için şok iddialarda bulundu. Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişik yaşayan Hadise için için "Reza Zarrab'tan hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti." diyerek şoke etti. Şimdi tüm gözler bu sözler karşısında Hadise'nin vereceği tepkide.
NELER YAŞANDI?
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü..
EVLİLİK 11 YIL SÜRDÜ
Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.