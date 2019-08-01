Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun

Eski manken, bugüne kadar kızına maddi ve manevi hiçbir desteğinin olmadığını belirttiği Önbilgin'i şu sert sözlerle eleştirdi:



DERDİ BENİ RAHATSIZ ETMEK'

"Çocuğu falan istediği yok. Ayşe, ona ayak bağı. Bu, anneye hırsını bitiremeyen bir adamcağızın son çırpınışları…