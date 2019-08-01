Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun
Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün kızı Ayşe Önbilgin ile bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşmış, takipçilerinin bazılarından ise büyük tepki görmüştü. Kendisini eleştirenlere çok sert cevap veren Deniz Akkaya, şimdi de yıllar sonra kızı Ayşe'nin velayeti için dava açan eski aşkı Efe Önbilgin'e esti gürledi. Akkaya, Efe Önbilgin için 'Derdi beni rahatsız etmek' diyen eski manken, işadamına çok sert çıktı. Deniz Akkaya, "8 yıldır ödemesi gereken nafakanın 8 katını yurda rahat girmek için rüşvet veriyor. Böyle baba olmaz olsun" dedi. İşte Deniz Akkaya'nın açıklamaları...
01.08.2019 07:45
- Son Güncelleme: 01.08.2019 07:45
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