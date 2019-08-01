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Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun

Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün kızı Ayşe Önbilgin ile bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşmış, takipçilerinin bazılarından ise büyük tepki görmüştü. Kendisini eleştirenlere çok sert cevap veren Deniz Akkaya, şimdi de yıllar sonra kızı Ayşe'nin velayeti için dava açan eski aşkı Efe Önbilgin'e esti gürledi. Akkaya, Efe Önbilgin için 'Derdi beni rahatsız etmek' diyen eski manken, işadamına çok sert çıktı. Deniz Akkaya, "8 yıldır ödemesi gereken nafakanın 8 katını yurda rahat girmek için rüşvet veriyor. Böyle baba olmaz olsun" dedi. İşte Deniz Akkaya'nın açıklamaları...

01.08.2019 07:45 - Son Güncelleme: 01.08.2019 07:45
Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun

Deniz Akkaya, kızı Ayşe ile bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı; yıllardır kayıp olan eski aşkı Efe Önbilgin de ortaya çıktı. Akkaya, kendisine velayet davası açan eski aşkına bağlandığı canlı yayında esti gürledi.

Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun

Eski manken, bugüne kadar kızına maddi ve manevi hiçbir desteğinin olmadığını belirttiği Önbilgin'i şu sert sözlerle eleştirdi:

DERDİ BENİ RAHATSIZ ETMEK'
"Çocuğu falan istediği yok. Ayşe, ona ayak bağı. Bu, anneye hırsını bitiremeyen bir adamcağızın son çırpınışları…

Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun

Bu adam, annem vefat ettiğinde evime gelip üç gün kızımın önünde 'Çok hata yaptım. Ama bu eve geri dönmek istiyorum. Ben aile olmak istiyorum' dedi.

Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun

Bu adamcağızın tek derdi bana rahatsızlık vermek."

NAFAKA YERİNE RÜŞVET!
"Benbu adamı ülkeye giriş çıkış yaparken hapse attırabilirim. Çünkü 8 senelik nafaka borcu var.

Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin'i topa tuttu! Deniz Akkaya, Önbilgin'i tiyatro yapmakla suçladı: Böyle baba olmaz olsun

Ayşe, 'Annem babamı hapse attırdı' demesin diye yapmadım. Artık sessiz değilim. Ayşe'nin böyle bir babaya ihtiyacı yok. Böyle bir profil olacaksa zaten hiç olmasın.

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