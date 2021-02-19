Deniz Akkaya durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! Koronavirüs ciğerlerine kadar indi...

"ATEŞİM SÜREKLİ 39'LARDA SEYREDİYOR"

"Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan."