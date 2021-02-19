Deniz Akkaya durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! Koronavirüs ciğerlerine kadar indi...
Deniz Akkaya durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Demet Akalın'dan gelen 'korona' haberinin ardından bu kez de Deniz Akkaya sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı öğrenilen Deniz Akkaya, hastane odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Virüsün ciğerlerine kadar indiğini, öksürük krizlerinin başladığını ve ateşinin 39'larda seyrettiğini belirten Deniz Akkaya'nın sağlık durumu nasıl?
Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu 4 günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum."