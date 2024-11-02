Demi Moore’un güzellik sırları: Vücuduna bunu yapıştırarak genç kalıyor

Demi Moore 60'lı yaşlarında olmasına oldukça kusursuz ve fit görünümü ile dikkat çekiyor. Ünlü isim rutinini korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsediğini ifade ediyor. Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Demi Moore'un güzellik sırlarına yakından bakıyoruz. Bakın güzel oyuncu neyi vücuduna yapıştırarak genç kalmayı başarıyormuş...

🌿 Gençlik iksiri: Sülük maskesi Demi Moore cildini zinde tutmak için her yıl Avusturya'ya giderek sülük maskesi yaptırdığını paylaşıyor. Daily Mail'de yayımlanan habere göre ünlü isim, sülüklerin cildine uygulandığını ve bu işlemin vücudunu gençleştirdiğini ifade ediyor. Bu sıra dışı yöntem Hollywood'un gözde güzellik uygulamalarından biri.