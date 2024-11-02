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Demi Moore'un güzellik sırları: Vücuduna bunu yapıştırarak genç kalıyor

Ünlü oyuncu Demi Moore vizyona giren yeni filmiyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Kusursuz fiziği ve pürüzsüz cildi ile konuşulan ünlü yıldızın güzellik sırları sıklıkla araştırılıyor. 61 yaşındaki oyuncu 18'liklere adeta taş çıkartıyor. Bakın güzel ismin bakım sırları nelermiş...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:18 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:18
Demi Moore’un güzellik sırları: Vücuduna bunu yapıştırarak genç kalıyor

Demi Moore 60'lı yaşlarında olmasına oldukça kusursuz ve fit görünümü ile dikkat çekiyor. Ünlü isim rutinini korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsediğini ifade ediyor. Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Demi Moore'un güzellik sırlarına yakından bakıyoruz. Bakın güzel oyuncu neyi vücuduna yapıştırarak genç kalmayı başarıyormuş...

Demi Moore’un güzellik sırları: Vücuduna bunu yapıştırarak genç kalıyor

🌿 Gençlik iksiri: Sülük maskesi

Demi Moore cildini zinde tutmak için her yıl Avusturya'ya giderek sülük maskesi yaptırdığını paylaşıyor. Daily Mail'de yayımlanan habere göre ünlü isim, sülüklerin cildine uygulandığını ve bu işlemin vücudunu gençleştirdiğini ifade ediyor. Bu sıra dışı yöntem Hollywood'un gözde güzellik uygulamalarından biri.

Demi Moore’un güzellik sırları: Vücuduna bunu yapıştırarak genç kalıyor

🍳 Besleyici diyet

Demi Moore'un diyetinin temel taşlarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Sabahları 1 bardak portakal suyu ile güne başlarken yanında yağsız salata, yoğurt ve haşlanmış yumurta tüketiyor. Bu kombinasyon enerji verici ve besleyici özellikleri ile güne zinde başlamasını sağlıyor.

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