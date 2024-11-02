Demi Moore’un güzellik sırları: Vücuduna bunu yapıştırarak genç kalıyor

Demi Moore 60'lı yaşlarında olmasına oldukça kusursuz ve fit görünümü ile dikkat çekiyor. Ünlü isim rutinini korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsediğini ifade ediyor. Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Demi Moore'un güzellik sırlarına yakından bakıyoruz. Bakın güzel oyuncu neyi vücuduna yapıştırarak genç kalmayı başarıyormuş...
🌿 Gençlik iksiri: Sülük maskesi
Demi Moore cildini zinde tutmak için her yıl Avusturya'ya giderek sülük maskesi yaptırdığını paylaşıyor. Daily Mail'de yayımlanan habere göre ünlü isim, sülüklerin cildine uygulandığını ve bu işlemin vücudunu gençleştirdiğini ifade ediyor. Bu sıra dışı yöntem Hollywood'un gözde güzellik uygulamalarından biri.
🍳 Besleyici diyet
Demi Moore'un diyetinin temel taşlarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Sabahları 1 bardak portakal suyu ile güne başlarken yanında yağsız salata, yoğurt ve haşlanmış yumurta tüketiyor. Bu kombinasyon enerji verici ve besleyici özellikleri ile güne zinde başlamasını sağlıyor.