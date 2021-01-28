Demi Moore son haliyle ağızları açık bıraktı! 'O dudak ve elmacık kemiklerine ne oldu?'

'O DUDAK VE ELMACIK KEMİKLERİNE NE OLDU?'

Demi Moore son haliyle ağızları açık bıraktı! Bir dönem ardı ardına yaptırdığı iddia edilen estetik operasyonlarla gündemde olan ve bu haberleri genellikle yalanlayan dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, son görüntüsüyle herkesi şoke etti. Bruce Willis ile evliliğinden üç çocuğu olan 58 yaşındaki Demi Moore, Paris'teki Hazır Giyim Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıktı.