Demi Moore son haliyle ağızları açık bıraktı! 'O dudak ve elmacık kemiklerine ne oldu?'
Demi Moore son haliyle ağızları açık bıraktı! Üç çocuk annesi 58 yaşındaki Demi Moore, Paris'teki Hazır Giyim Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıktı. Dün düzenlenen defilede Demi Moore'un son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda tanınmaz hale gelen Demi Moore son haliyle herkesi şoke etti. İşte dudak ve elmacık kemiklerindeki değişimle dikkat çeken Demi Moore'un son hali...
'O DUDAK VE ELMACIK KEMİKLERİNE NE OLDU?'
Demi Moore son haliyle ağızları açık bıraktı! Bir dönem ardı ardına yaptırdığı iddia edilen estetik operasyonlarla gündemde olan ve bu haberleri genellikle yalanlayan dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, son görüntüsüyle herkesi şoke etti. Bruce Willis ile evliliğinden üç çocuğu olan 58 yaşındaki Demi Moore, Paris'teki Hazır Giyim Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıktı.
Defilede; İngiliz tasarımcı Kim Jones'un hazırladığı 2021 ilkbahar yaz koleksiyonu tanıtıldı. Defilede Kate Moss, Naomi Campbell, Bella Hadid, Cara Delevingne gibi isimler de görev aldı. Demi Moore, defilede siyah bir pantolon ve bluz tanıttı. Tepeden tırnağa siyahlar içinde podyuma çıkan oyuncu, görünümünü omuzlarına kadar uzanan küpelerle tamamladı.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Birçok sosyal medya kullanıcısı da estetik müdahalelerin, güzelleştirmek yerine insanların yüzlerini darmadağın ettiğini savundu.
Daha önce defalarca estetik müdahale yaptırdığı öne sürülen ünlü aktris, hiçbirinde bu kadar değişmemişti. İddiaları reddeden Moore, 2019 yılında verdiği bir röportajda, doğal yaşlanma sürecini kabullendiğini söylemiş ve bunun aynaya bakınca kendini tanıyamamaktan daha iyi olduğunu savunmuştu.