Demet Şener’in ilk göz ağrısına bakın! İbrahim Kutluay’ın İrem son haliyle parmak ısırttı! Yorum yağdı: Defne Samyeli, Pınar Altuğ...

Şener, "Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım. Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok çok çok çok çok çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı.