Demet Şener’in ilk göz ağrısına bakın! İbrahim Kutluay’ın İrem son haliyle parmak ısırttı! Yorum yağdı: Defne Samyeli, Pınar Altuğ...
Demet Şener'in ilk göz ağrısına bakın! Demet Şener'in 2002 yılında adı İbrahim Kutluay ile aşk dedikodularına karışmış ve çift 2005'te nikah masasına oturmuştu. Evlilik haberinden kısa bir süre sonra Demet Şener'in hamilelik haberi gelmiş ve ikili 2006 yılında ilk çocukları İrem'i kucaklarına almıştı. 2009'da ise oğulları Ömer'e kavuşan ünlü çift, 2018 yılında evliliklerini resmen sonlandırmıştı. Hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ikili, şimdi ise kızları İrem'le çok konuşuldu. Şener, "İlk göz ağrım" diye seslendiği kızı İrem Kutluay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Son haliyle parmak ısırtan İrem'e Defne Samyeli, Pınar Altuğ ve Seda Sayan gibi ünlü isimlerden de yorum yağdı. İşte Demet Şener'in güzeller güzeli kızının son hali...
Demet Şener, 2002 yılında gönlünü basketbolcu İbrahim Kutluay'a kaptırmış ve ikili 2005'te nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift; 2006 yılında kızları İrem'i, 2009'da ise oğulları Ömer'i kucaklarına almıştı. Ancak ünlü çiftin mutlu evlilikler 2015 yılında çatırdamaya başlamıştı.
2015'te ara ara boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten Demet Şener, 2016 Ekim'inde çekişmeli boşanma davası açmıştı. Şener'in açtığı dava 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.
Demet Şener, kızı İrem Kutluay'ın doğum gününe özel sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. İrem'in fotoğrafını Instagram'da yayınlayan Şener, paylaşımının altına düştüğü notla kızının yeni yaşını kutladı.
Şener, "Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım. Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok çok çok çok çok çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı.