Demet Şener'in eski fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu! Onu daha önce hiç böyle görmediniz

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile çekişmeli süren boşanmasını anlaşarak sonlandırdı. Boşanmasının nedeninin Edwina Sponza olduğunu söyleyen eski manken Demet Şener'in daha eski görüntülerine ulaşıldı. Yılların eskitemediği güzellikte olan Şener'in çocukluk hali de en az şimdiki hali kadar güzel. İşte eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri.

25.03.2019 18:05 - Son Güncelleme: 25.03.2019 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





