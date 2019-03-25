Demet Şener'in eski fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu! Onu daha önce hiç böyle görmediniz
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile çekişmeli süren boşanmasını anlaşarak sonlandırdı. Boşanmasının nedeninin Edwina Sponza olduğunu söyleyen eski manken Demet Şener'in daha eski görüntülerine ulaşıldı. Yılların eskitemediği güzellikte olan Şener'in çocukluk hali de en az şimdiki hali kadar güzel. İşte eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri.
25.03.2019 18:05
- Son Güncelleme: 25.03.2019 18:22
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile sorunlu boşanmasıyla gündeme gelirken, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Intagram hesabından çocukluk halini paylaşan Şener'i görenler, "Güzel bir kadın olacağı küçükken belliymiş." gibi yorumlar yaptı.
İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ
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