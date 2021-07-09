Demet Şener’in bacak pozu olay oldu! Görenler şaştı kaldı çok konuşulan mayolu paylaşımının ardından...
Demet Şener'in bacak pozu olay oldu! Cenk Küpeli ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve Ocak 2021'de evliliğini sonlandıran Demet Şener, bir dönem özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Şener, şimdilerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren eski manken Demet Şener, Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mavi mayosu ile verdiği havuz pozuyla olay olan Şener, güneşlenirken çektiği bacaklarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şener'in iddialı paylaşımı takipçilerini şaşkına çevirirken kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Şener'in olay olan cüretkar paylaşımı…
09.07.2021 19:41
- Son Güncelleme: 09.07.2021 19:51
Cenk Küpeli ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve Ocak 2021'de evliliğini sonlandıran Demet Şener, bir dönem özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Şener, şimdilerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor.
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren eski manken Demet Şener, geçtiğimiz gün mavi mayosu ile verdiği havuz pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuş ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.
Şener, şimdi ise güneşlenirken çektiği bacaklarını Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı. Şener'in iddialı paylaşımı takipçilerini şaşkına çevirirken kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü ismin paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Şener için "Bu paylaşımdaki amaç ne?", "Demet Hanım neden böyle bir paylaşım yapma gereği duydunuz?", "Keşke bacaklarınız yerine güzel yüzünüzü gösterseydiniz" yorumları yapıldı.
İşte Demet Şener'in çok konuşulan o paylaşımı...