Demet Şener’in bacak pozu olay oldu! Görenler şaştı kaldı çok konuşulan mayolu paylaşımının ardından...

Demet Şener'in bacak pozu olay oldu! Cenk Küpeli ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve Ocak 2021'de evliliğini sonlandıran Demet Şener, bir dönem özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Şener, şimdilerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren eski manken Demet Şener, Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mavi mayosu ile verdiği havuz pozuyla olay olan Şener, güneşlenirken çektiği bacaklarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şener'in iddialı paylaşımı takipçilerini şaşkına çevirirken kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Şener'in olay olan cüretkar paylaşımı…

09.07.2021 19:41 - Son Güncelleme: 09.07.2021 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





