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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı!

Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Cenk Küpeli ile dünya evine giren Demet Şener'in kızı annesinin boyuna yetişti. İşte İrem Kutluay'ın görenleri şaşırtan son fotoğrafı ve ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

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Giriş Tarihi :04 Eylül 2019 , 19:51 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:50
Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızları İrem’in son hali herkesi şaşırttı!

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın büyük çocukları İrem Kutluay tekrar sosyal medyanın gündemine geldi. İşte ünlülerin çocukları...

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızları İrem’in son hali herkesi şaşırttı!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızları İrem’in son hali herkesi şaşırttı!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

SON DAKİKA