Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi şaşırttı!
Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Cenk Küpeli ile dünya evine giren Demet Şener'in kızı annesinin boyuna yetişti. İşte İrem Kutluay'ın görenleri şaşırtan son fotoğrafı ve ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
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Giriş Tarihi :04 Eylül 2019 , 19:51Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:50